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"قاعدة تجسس بالشرق الأوسط".. السفارة الأمريكية في بيروت تشعل الجدل!

أخبار العالم العربي

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مبنى السفارة الأمريكية قيد الإنشاء في منطقة عوكر شمال بيروت
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أثارت صور جديدة نشرتها السفارة الأمريكية لدى بيروت، لمبنى السفارة قيد الإنشاء، جدلا واسعا حول الهدف من وجود مبنى بهذا الحجم الضخم في بلد صغير نسبيا كلبنان.

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وأظهرت الصور المنشورة المرحلة التي وصلت إليها عملية بناء السفارة في منطقة عوكر الواقعة على بعد 13 كم شمال العاصمة بيروت.

وتبلغ مساحة السفارة الجديدة حوالي 90 ألف متر مربع من المباني المسقوفة، و120 ألف متر مربع من المساحات المكشوفة. ويقوم ببناء هذا المشروع مكتب عمليات البناء "ما وراء البحار OBO" في وزارة الخارجية الأمريكية.

تسارع عمليات البناء في مبنى السفارة الضخم في عوكر، لاقى جدلا واسعا عبر مواقع التواصل في لبنان، بين مرحب ومنتقد ومهاجم، بينما تساءل عدد كبير من الناشطين عن سبب بناء سفارة بهذا الحجم في إحدى أصغر الدول في المنطقة وعما إذا كانت "سفارة أم قاعدة عسكرية" أو حتى "مركز للتجسس لإدارة منطقة الشرق الاوسط".

ورأى آخرون أنها تشبه مواقع الجيش الأمريكي السرية في صحراء نيفادا.

المصدر: وكالات+ مواقع التواصل

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