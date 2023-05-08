"قاعدة تجسس بالشرق الأوسط".. السفارة الأمريكية في بيروت تشعل الجدل!

أثارت صور جديدة نشرتها السفارة الأمريكية لدى بيروت، لمبنى السفارة قيد الإنشاء، جدلا واسعا حول الهدف من وجود مبنى بهذا الحجم الضخم في بلد صغير نسبيا كلبنان.

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وأظهرت الصور المنشورة المرحلة التي وصلت إليها عملية بناء السفارة في منطقة عوكر الواقعة على بعد 13 كم شمال العاصمة بيروت.

Things are progressing at our new compound! pic.twitter.com/Eb7ogVCAHX — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) May 5, 2023

وتبلغ مساحة السفارة الجديدة حوالي 90 ألف متر مربع من المباني المسقوفة، و120 ألف متر مربع من المساحات المكشوفة. ويقوم ببناء هذا المشروع مكتب عمليات البناء "ما وراء البحار OBO" في وزارة الخارجية الأمريكية.

تسارع عمليات البناء في مبنى السفارة الضخم في عوكر، لاقى جدلا واسعا عبر مواقع التواصل في لبنان، بين مرحب ومنتقد ومهاجم، بينما تساءل عدد كبير من الناشطين عن سبب بناء سفارة بهذا الحجم في إحدى أصغر الدول في المنطقة وعما إذا كانت "سفارة أم قاعدة عسكرية" أو حتى "مركز للتجسس لإدارة منطقة الشرق الاوسط".

ورأى آخرون أنها تشبه مواقع الجيش الأمريكي السرية في صحراء نيفادا.

السفارة الأميركية في بيروت



تعلن استمرار أعمال البناء في مشروع مبنى السفارة الأميركية الجديد في عوكر

والذي يعد ثاني أضخم سفاراتها في المنطقة بعد ذلك الموجود في بغداد!



لماذا في هذا الحجم؟



منظومة متكاملة للتجسس وادارة الشرق الاوسط pic.twitter.com/PKAYuvjfJz — Riyadh Othman (@RiyadhOthman_70) May 5, 2023

السفارة الأميركية🇺🇸

في بيروت تعلن استمرار أعمال البناء في مشروع مبنى السفارة الأميركية الجديد في عوكر



والذي يعد ثاني أضخم سفاراتها في المنطقة بعد ذلك الموجود في بغداد!



لماذا في هذا الحجم؟



منظومة متكاملة للتجسس على الشرق الاوسط تشبه منطقة 51 في صحراء نيفادا pic.twitter.com/xPlTovccjC — Saif_CH (@CH19845854) May 5, 2023

قاعدة عسكرية تحت غطاء 'السفارة'

السفارة ليست بحاجة لكل هذه المساحة والمباني لتقوم بعملها https://t.co/Dta4jhvDda — ᴉʍǝl (@Lewid_19) May 5, 2023

السفارة الامريكية الجديدة في لبنان… يقال بأنها ثاني أكبر سفارة أمريكية بعد بغداد. يا ترى ماهو السبب وراء بناء سفارة بهذا الحجم في إحدى أصغر الدول في المنطقة https://t.co/hsmqbtEl0e — محمد جمال اليوسف Mohammad (@ALYOUSEF94) May 7, 2023

تسريب هذه الصورة رسالة الى الصديق كما العدو لن نترك لبنان.

هذه قاعدة وليست سفارة... — 𝓦𝓐𝓛𝓘𝓓 (@WalidA_M) May 7, 2023

المصدر: وكالات+ مواقع التواصل