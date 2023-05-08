"قاعدة تجسس بالشرق الأوسط".. السفارة الأمريكية في بيروت تشعل الجدل!
أثارت صور جديدة نشرتها السفارة الأمريكية لدى بيروت، لمبنى السفارة قيد الإنشاء، جدلا واسعا حول الهدف من وجود مبنى بهذا الحجم الضخم في بلد صغير نسبيا كلبنان.
وأظهرت الصور المنشورة المرحلة التي وصلت إليها عملية بناء السفارة في منطقة عوكر الواقعة على بعد 13 كم شمال العاصمة بيروت.
Things are progressing at our new compound! pic.twitter.com/Eb7ogVCAHX— U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) May 5, 2023
وتبلغ مساحة السفارة الجديدة حوالي 90 ألف متر مربع من المباني المسقوفة، و120 ألف متر مربع من المساحات المكشوفة. ويقوم ببناء هذا المشروع مكتب عمليات البناء "ما وراء البحار OBO" في وزارة الخارجية الأمريكية.
تسارع عمليات البناء في مبنى السفارة الضخم في عوكر، لاقى جدلا واسعا عبر مواقع التواصل في لبنان، بين مرحب ومنتقد ومهاجم، بينما تساءل عدد كبير من الناشطين عن سبب بناء سفارة بهذا الحجم في إحدى أصغر الدول في المنطقة وعما إذا كانت "سفارة أم قاعدة عسكرية" أو حتى "مركز للتجسس لإدارة منطقة الشرق الاوسط".
ورأى آخرون أنها تشبه مواقع الجيش الأمريكي السرية في صحراء نيفادا.
السفارة الأميركية في بيروت— Riyadh Othman (@RiyadhOthman_70) May 5, 2023
تعلن استمرار أعمال البناء في مشروع مبنى السفارة الأميركية الجديد في عوكر
والذي يعد ثاني أضخم سفاراتها في المنطقة بعد ذلك الموجود في بغداد!
لماذا في هذا الحجم؟
منظومة متكاملة للتجسس وادارة الشرق الاوسط pic.twitter.com/PKAYuvjfJz
السفارة الأميركية🇺🇸— Saif_CH (@CH19845854) May 5, 2023
في بيروت تعلن استمرار أعمال البناء في مشروع مبنى السفارة الأميركية الجديد في عوكر
والذي يعد ثاني أضخم سفاراتها في المنطقة بعد ذلك الموجود في بغداد!
لماذا في هذا الحجم؟
منظومة متكاملة للتجسس على الشرق الاوسط تشبه منطقة 51 في صحراء نيفادا pic.twitter.com/xPlTovccjC
قاعدة عسكرية تحت غطاء 'السفارة'— ᴉʍǝl (@Lewid_19) May 5, 2023
السفارة ليست بحاجة لكل هذه المساحة والمباني لتقوم بعملها https://t.co/Dta4jhvDda
السفارة الامريكية الجديدة في لبنان… يقال بأنها ثاني أكبر سفارة أمريكية بعد بغداد. يا ترى ماهو السبب وراء بناء سفارة بهذا الحجم في إحدى أصغر الدول في المنطقة https://t.co/hsmqbtEl0e— محمد جمال اليوسف Mohammad (@ALYOUSEF94) May 7, 2023
تسريب هذه الصورة رسالة الى الصديق كما العدو لن نترك لبنان.— 𝓦𝓐𝓛𝓘𝓓 (@WalidA_M) May 7, 2023
هذه قاعدة وليست سفارة...
المصدر: وكالات+ مواقع التواصل