وزير الخارجية اللبناني: ملتزمون بحماية مقرات البعثات الدبلوماسية العاملة في بيروت

دان وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، إطلاق النار الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في بيروت في منطقة عوكر.

وقال بوحبيب إنه أجرى "عدة إتصالات هاتفية لمتابعة الحادثة والوقوف على تفاصيلها مع الأطراف المعنية"، مؤكدا التزام لبنان بحماية مقرات البعثات الدبلوماسية العاملة في بيروت وفقا لالتزاماته واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وتعرضت السفارة في وقت سابق اليوم لإطلاق نار من قبل 3 مسلحين مجهولي الهوية حتى اللحظة، استعملوا أسلحة خفيفة خلال هجومهم.

وأعلن الجيش اللبناني أنه قبض على أحدهم مصابا وهو من الجنسية السورية.

المصدر: "الجديد" + RT