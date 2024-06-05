بوتين يكشف عن خيارات الرد على تزويد الغرب أوكرانيا بأسلحة لضرب روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا قد تفكر في إمداد مناطق من العالم بأسلحتها بعيدة المدى لتوجيه ضربات حساسة للدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة.

إقرأ المزيد

جاء ذلك وفقا لتصريحات الرئيس في لقاء نظمته وكالة "تاس" مع ممثلي وكالات الأنباء العالمية، حيث تابع: "ماذا يجب أن نفعل ردا على الضربات التي تشنها الأسلحة الغربية على الأراضي الروسية؟ أولا: سنقوم بالطبع بتحسين أنظمة الدفاع الجوي لدينا، ثانيا: نحن نفكر في مسألة أنه إذا كان هناك من يرى أنه من الممكن توريد مثل هذه الأسلحة إلى منطقة قتال لضرب أراضينا وخلق مشاكل لنا، فلماذا لا يحق لنا توريد أسلحتنا من نفس النوع إلى تلك المناطق من العالم التي سيتم فيها شن هجمات على أهداف حساسة لتلك الدول التي تفعل ذلك ضد روسيا؟".

وأضاف بوتين: "أي أن الرد قد يكون غير متكافئ. سنفكر في هذا الأمر".

وقال: "ثالثا: ستكون مثل هذه الإجراءات نهائية، فقد وصل الأمر حتى الآن إلى أعلى درجات التدهور، لكن ذلك سيدمر العلاقات الدولية بالكامل ويقوض الأمن الدولي".

المصدر: RT