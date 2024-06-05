 
مباشر

بوتين يكشف عن خيارات الرد على تزويد الغرب أوكرانيا بأسلحة لضرب روسيا

أخبار العالم

بوتين يكشف عن خيارات الرد على تزويد الغرب أوكرانيا بأسلحة لضرب روسيا
Sputnik Gavriil Grigorov
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xop6

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا قد تفكر في إمداد مناطق من العالم بأسلحتها بعيدة المدى لتوجيه ضربات حساسة للدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة.

إقرأ المزيد
خبير: بايدن لن يقبل دعوة بوتين للتفاوض و
خبير: بايدن لن يقبل دعوة بوتين للتفاوض و"أخشى أن نختفي عن وجه الأرض قبل نوفمبر"

جاء ذلك وفقا لتصريحات الرئيس في لقاء نظمته وكالة "تاس" مع ممثلي وكالات الأنباء العالمية، حيث تابع: "ماذا يجب أن نفعل ردا على الضربات التي تشنها الأسلحة الغربية على الأراضي الروسية؟ أولا: سنقوم بالطبع بتحسين أنظمة الدفاع الجوي لدينا، ثانيا: نحن نفكر في مسألة أنه إذا كان هناك من يرى أنه من الممكن توريد مثل هذه الأسلحة إلى منطقة قتال لضرب أراضينا وخلق مشاكل لنا، فلماذا لا يحق لنا توريد أسلحتنا من نفس النوع إلى تلك المناطق من العالم التي سيتم فيها شن هجمات على أهداف حساسة لتلك الدول التي تفعل ذلك ضد روسيا؟".

وأضاف بوتين: "أي أن الرد قد يكون غير متكافئ. سنفكر في هذا الأمر".

وقال: "ثالثا: ستكون مثل هذه الإجراءات نهائية، فقد وصل الأمر حتى الآن إلى أعلى درجات التدهور، لكن ذلك سيدمر العلاقات الدولية بالكامل ويقوض الأمن الدولي".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا