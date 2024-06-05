مستثمرون سعوديون يوقعون عقدا لأكبر مدينة لوجستية خارج المملكة

وقع تحالف مستثمرين سعوديين بالعاصمة جيبوتي أمس عقد المدينة اللوجستية السعودية بالمنطقة الحرة في ميناء جيبوتي، والتي تعد أكبر مدينة لوجستية خارج المملكة.

وتوفر المدينة اللوجستية السعودية وصولا للمنتجات والصادرات السعودية إلى كل دول القارة الإفريقية عبر موقع ميناء جيبوتي كبوابة لإفريقيا ونقطة هامة للتبادلات الاقتصادية والتجارية على الصعيد الإفريقي والعالمي.

وتقع على مساحة 120 ألف متر مربع كمرحلة أولى، ويمتد عقدها لمدة 92 عاما وتشتمل على معرض دائم ومنصة للصناعات السعودية، ومنطقة تبادل تجاري تحتوي عددا من المرافق والمستودعات.

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ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد ترأس وفد اتحاد الغرف السعودية إلى جيبوتي رئيس الاتحاد حسن الحويزي، حيث ضم الوفد أكثر من 100 رجل وسيدة أعمال وممثلي بعض الجهات والهيئات الحكومية.

وشهدت زيارة الوفد عقد فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الجيبوتي بمشاركة أكثر من 300 من الوزراء والمسؤولين وأصحاب الأعمال، والإطلاع على الفرص الاستثمارية والاقتصادية بالمنطقة الحرة بجيبوتي والمزايا والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.

من جهتها، وعدت السلطات المختصة في جيبوتي المستثمرين والشركات السعودية بمنحهم تسهيلات ومميزات مماثلة تماما للشركات الجيبوتية، مستعرضة الفرص المتاحة في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتكنولوجيا.

المصدر: واس