أكد القائد العام للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي أن الوضع على الجبهة لا يزال صعبا بالنسبة لكييف .

وقال سيرسكي على "تلغرام": "الوضع لا يزال صعبا بسبب ارتفاع حدة الأعمال القتالية".

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وأشار إلى الصعوبات على محور مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، حيث يخترق الجيش الروسي دفاعات القوات الأوكرانية من اتجاهين.

وأضاف أن القوات الروسية تواصل التقدم على محاور كوراخوفسكي وبوكروفسك في جمهورية دونيتسك ومحاور مقاطعة خاركوف.

ووصف نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية فاديم سكيبيتسكي في أوائل شهر مايو الماضي وضع القوات الأوكرانية بأنه صعب كما كان الحال في الأيام الأولى من العملية الخاصة، ولم يستبعد أن يزداد الوضع سوءا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية الجمعة الماضية استمرار تقدم قوات "الشمال" الروسية بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وتم صد 5 هجمات مضادة في فولتشانسك وستاريتسا بمقاطعة خاركوف. وخسرت القوات الأوكرانية 285 عسكريا و3 مدرعات و6 عربات قتالية.

المصدر: "نوفوستي"