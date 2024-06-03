خبير بريطاني: القوات الروسية تقترب من مراكز الإمداد الرئيسية لقوات كييف

صرح الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، بأن القوات المسلحة الروسية تقترب من مراكز الإمداد الرئيسية للقوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن الوضع أصبح خطيرا بالنسبة لسلطات كييف.

وقال ميركوريس في قناته على موقع يوتيوب: "إنهم (القوات المسلحة الروسية) يقتربون، وفي بعض الحالات يقتربون جدا من المراكز اللوجستية الرئيسية للقوات الأوكرانية... وبعبارة أخرى، إنهم يصلون إلى العمق الهش للجيش الأوكراني".

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وأشار إلى أن الوضع الحالي يبدو خطيرا بالنسبة لسلطات كييف، نظرا لأن الهجوم الروسي لا يتباطأ، بل على العكس من ذلك يواصل اكتساب الزخم.

وكان ميركوريس قد صرح بأن الجيش الأوكراني محاصر في مدينة فولتشانسك في مقاطعة خاركوف ولا مكان لتنسحب إليه قواته.

وفقا لمعلومات وزارة الدفاع الروسية، تواصل مجموعة قوات "الشمال" التقدم في عمق دفاع العدو في مقاطعة خاركوف. وخلال الأسبوع الماضي، تمكن الجيش الروسي من تكبيد 5 ألوية تابعة للقوات الأوكرانية ولواءين من الدفاع الإقليمي، خسائر فادحة في الأفراد والمعدات الحربية، وصدت وحدات الجيش الروسي 20 هجوما مضادا معاديا.

وخلال ذلك بلغت خسائر الجيش الأوكراني، حوالي 1740 عسكريا وثلاث دبابات وتسع مركبات قتالية مدرعة و28 مركبة وثماني قطع من راجمات الصواريخ من طراز غراد وفامبير و29 قطعة مدفعية ميدانية.

المصدر: RT