صرح الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس على منصة "يوتيوب" بأن الجيش الأوكراني محاصر في مدينة فولتشانسك في مقاطعة خاركوف ولا مكان لتنسحب إليه قواته.

وأضاف: "القوات الأوكرانية محاصرة، مما يعني أنه ليس لديها مكان للانسحاب إليه".

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واعتبر أن الجيش الأوكراني يمكن أن يقاوم بشدة، ولكن بدون الإمدادات للقوات الأوكرانية سيتم القضاء عليهم بالكامل.

وأكد أن القوات الروسية في فولتشانسك تسيطر على السماء ومعظم الطرق المؤدية إلى المدينة.

وأضاف أن "القوات الأوكرانية محاصرة فعليا، ويبدو أن الروس يسيطرون بشكل كامل على الوضع".

وفقا لمعلومات وزارة الدفاع الروسية، تواصل مجموعة قوات "الشمال" التقدم في عمق دفاع العدو في مقاطعة خاركوف. وخلال الأسبوع الماضي، تمكن الجيش الروسي من تكبيد 5 ألوية تابعة للقوات الأوكرانية ولواءين من الدفاع الإقليمي، خسائر فادحة في الأفراد والمعدات الحربية، وصدت وحدات الجيش الروسي 20 هجوما مضادا معاديا.

وخلال ذلك بلغت خسائر الجيش الأوكراني، حوالي 1740 عسكريا وثلاث دبابات وتسع مركبات قتالية مدرعة و28 مركبة وثماني قطع من راجمات الصواريخ من طراز غراد وفامبير و29 قطعة مدفعية ميدانية.

المصدر: RT