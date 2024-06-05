"أسرار بوليشينيل".. بوتين يكشف مصدرا مهما للمعلومات تستخدمه روسيا في الأزمة الأوكرانية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن روسيا تتلقى بانتظام مختلف البيانات من أوكرانيا، حيث لا توجد لدى نظام كييف أي أسرار.

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وقال بوتين خلال لقائه مع مدراء وكالات أنباء عالمية كبرى في بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي، في أوكرانيا هناك "أسرار بوليشينيل" بمعنى أصح لا يوجد أسرار.

ويقصد بمصطلح "أسرار بوليشينيل" في اللغة الروسية "المعلومات السرية" التي أتيحت على نطاق واسع لعامة الناس، وأصبحت منتشرة ويلفها الغموض المزعوم.

وأضاف في حديثه: "قامت أوكرانيا بتخفيض سن التعبئة من 27 إلى 25 عاما، وهذه المعلومة نحن تلقيناها من داخل أوكرانيا، بالتالي هذا سر وهمي فلا وجود للأسرار لدى نظام كييف".

بالإضافة إلى ذلك، تحدث بوتين عن التعبئة الكاملة في أوكرانيا، حيث قال: "ما يتم فعله الآن في أوكرانيا ضمن عمليات التعبئة الكاملة، لا يحل المشكلة بل مجرد تغطية للخسائر فقط".

المصدر: نوفوستي