أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت حوالي 1590 جنديا خلال اليوم الماضي، وسط استمرار قواتها تحسين مواقعها على مختلف المحاور.

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جاء ذك في التقرير اليومي للدفاع الروسية وفي ما يلي أبرز ما تضمنه:

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" مواقعها على طول الخط الأمامي في مقاطعة خاركوف، وصدت 7 هجمات مضادة، وخسر العدو هناك نحو 290 عسكريا، كما تم تدمير مستودع ذخيرة تابع لقوات حرس الحدود الأوكرانية

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع أكثر ملاءمة، وضربت تشكيلات للعدو في لوغانسك وخاركوف ودونيتسك، وبلغت الخسائر الأوكرانية هناك نحو 545 جنديا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها على طول خط المواجهة في دونيتسك، وخسر الجيش الأوكراني هناك نحو 230 عسكريا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي في دونيتسك، وصدت 5 هجمات مضادة بينما وصلت خسائر العدو إلى نحو 360 جنديا

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، خسر العدو نحو 125 عسكريا

ضربت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قوات ومعدات عسكرية معادية في زابوروجيه وخيرسون، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 40 جنديا

تم تدمير مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية تابعة مجموعة "خورتيتسا" العملياتية الاستراتيجية للقوات الأوكرانية ومسلحي "الفيلق الأجنبي"، إضافة إلى ضرب موقع تخزين قوارب مسيرة، وإصابة تجمعات من القوات والمعدات العسكرية المعادية في 118 منطقة

تم تدمير 55 طائرة مسيرة أوكرانية وإسقاط 10 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أولخا"، وقنبلتين موجهتين HAMMER فرنسية الصنع، إضافة إلى صاروخين موجهين "باتريوت" مضادين للطائرات.

المصدر: RT