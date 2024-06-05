الدفاع الروسية: أوكرانيا خسرت نحو 1.6 ألف جندي خلال يوم
AP وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت حوالي 1590 جنديا خلال اليوم الماضي، وسط استمرار قواتها تحسين مواقعها على مختلف المحاور.
جاء ذك في التقرير اليومي للدفاع الروسية وفي ما يلي أبرز ما تضمنه:
- حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" مواقعها على طول الخط الأمامي في مقاطعة خاركوف، وصدت 7 هجمات مضادة، وخسر العدو هناك نحو 290 عسكريا، كما تم تدمير مستودع ذخيرة تابع لقوات حرس الحدود الأوكرانية
- سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع أكثر ملاءمة، وضربت تشكيلات للعدو في لوغانسك وخاركوف ودونيتسك، وبلغت الخسائر الأوكرانية هناك نحو 545 جنديا
- حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها على طول خط المواجهة في دونيتسك، وخسر الجيش الأوكراني هناك نحو 230 عسكريا
- حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي في دونيتسك، وصدت 5 هجمات مضادة بينما وصلت خسائر العدو إلى نحو 360 جنديا
- سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، خسر العدو نحو 125 عسكريا
- ضربت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قوات ومعدات عسكرية معادية في زابوروجيه وخيرسون، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 40 جنديا
- تم تدمير مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية تابعة مجموعة "خورتيتسا" العملياتية الاستراتيجية للقوات الأوكرانية ومسلحي "الفيلق الأجنبي"، إضافة إلى ضرب موقع تخزين قوارب مسيرة، وإصابة تجمعات من القوات والمعدات العسكرية المعادية في 118 منطقة
- تم تدمير 55 طائرة مسيرة أوكرانية وإسقاط 10 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أولخا"، وقنبلتين موجهتين HAMMER فرنسية الصنع، إضافة إلى صاروخين موجهين "باتريوت" مضادين للطائرات.
المصدر: RT