أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء بأن قواتها أسقطت طائرة حربية أوكرانية على محور زابوروجيه، فيما بلغ مجموع خسائر الجيش الأوكراني نحو 1550 جنديا خلال آخر 24 ساعة.

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وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" استهدفت قوات ومعدات أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه، وأسقطت طائرة هجومية من طراز "سو-25"، فيما وصلت خسائر العدو على هذا المحور إلى نحو 75 جنديا.

وفي ما يلي أهم نقاط تقرير الدفاع الروسية:

واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" التقدم في عمق دفاعات العدو في منطقة خاركوف، وخسرت القوات الأوكرانية هناك نحو 105 عسكريين

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع أكثر ملاءمة وضربت قوات معادية في عدة مناطق في خاركوف، فيما بلغت الخسائر الأوكرانية هناك نحو 400 جندي

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك، وتجاوزت خسائر العدو هناك 470 عسكريا

حسنت وحدات من مجموعة القوات "الوسط" وضعها التكتيكي في دونيتسك، وصدت 5 هجمات مضادة، بينما خسر العدو نحو 370 جنديا

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر فائدة في دونيتسك، حيث وصلت خسائر الجيش الأوكراني نحو 130 عسكريا

إصابة تجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في 112 منطقة

تدمير 18 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS و"أولخا"، وقنبلتين موجهتين من طراز Hammer فرنسية الصنع، إضافة إلى 41 طائرة بدون طيار أوكرانية.

المصدر: RT