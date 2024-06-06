نائب أوكراني سابق يرجح اسمين محتلمين لخلافة زيلينسكي

رجح النائب الأوكراني السابق فلاديمير أوليينيك بأن تقرر واشنطن استبدال فلاديمير زيلينسكي بالقائد السابق للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني أو رئيس البرلمان السابق دميتري رازومكوف.

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وقال أوليينيك في حديث لوكالة "نوفوستي": بالطبع يوجد لديهم اليوم العديد من المرشحين الاحتياطيين، اعتمادا على المهام المطروحة. فمثلا، إذا كانت المهمة هي مواصلة الصراع وعدم الموافقة على أي اتفاقيات سلام... فسيكون هناك زالوجني، إذ يتمتع بسمعة جيدة في أوكرانيا".

وأوضح أنه بالرغم من أن معظم الأوكرانيين يأملون في انتهاء النزاع فإن زالوجني لديه سمعة عسكرية أيضا ويمكنه رئاسة مجلس وزراء عسكري سيواصل ممارسة سياسة التصعيد".

وأضاف: "أما إذا تحدثنا عن مرشح محتمل للمشاركة في المفاوضات فهو رازومكوف. إنه معتدل تماما ولم يدل بأي تصريحات شديدة اللهجة حول روسيا وكان رئيسا للبرلمان. حتى في الوضع الحالي أي دون إجراء الانتخابات (الرئاسية)، من الممكن بسهولة انتخابه رئيسا للبرلمان، أي رئيسا لأوكرانيا بالوكالة، وفقا للدستور".

وانتهت فترة رئاسة فلاديمير زيلينسكي في 20 مايو الماضي. وقبل ذلك ألغى زيلينسكي إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين في الأسبوع الماضي إن الأحكام العرفية في أوكرانيا تقضي بنقل السلطة إلى رئيس البرلمان في حال انتهاء ولاية رئيس البلاد، داعيا لإجراء تحليل جدي بشأن شرعية السلطات.

المصدر: نوفوستي