بوتين: ظهور دبابات ألمانية في أوكرانيا أحدث صدمة أخلاقية في روسيا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن ظهور أولى الدبابات الألمانية على الأراضي الأوكرانية، أحدث صدمة معنوية وأخلاقية للشعب الروسي.

وقال بوتين خلال اجتماع مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في مدينة سان بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي، ردا على سؤال صحفي ألماني: "عندما ظهرت أولى الدبابات الألمانية، المصنوعة في ألمانيا، على الأراضي الأوكرانية، أحدث هذا بالفعل صدمة معنوية أخلاقية في روسيا، لأن الموقف تجاه الجمهورية الاتحادية كان دائما جيدا للغاية في المجتمع الروسي".

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وفي وقت سابق أدان بوتين أولئك الذين يجرون ألمانيا إلى حرب جديدة مع روسيا، مشيرا إلى أنهم لا يفهمون على مايبدو أن الحرب الحديثة مع الروس ستكون مختلفة تماما بالنسبة لهم.

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في مدينة سان بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي.

وحضر الاجتماع مدراء وسائل الإعلام من أكثر من عشرة دول.

وكان من بينهم ممثلون عن وكالة "فرانس برس" و"أسوشيتد برس" و"رويترز" و"شينخوا" ووكالة الأنباء الألمانية ووكالة "إنسا" الإيطالية و"إي إف إي" الإسبانية و"إرنا" الإيرانية، و"كيودو نيوز" اليابانية و"الأناضول" التركية، و"بيلتا" البيلاروسية و"يونهاب" الكورية الجنوبية و"كازينفورم" الكازاخستانية ووكالة الأنباء الأوزبكية.

المصدر: RT