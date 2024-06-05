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باريس: التصريحات الروسية حول العسكريين الفرنسيين في أوكرانيا لن تبقى بدون عواقب

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باريس: التصريحات الروسية حول العسكريين الفرنسيين في أوكرانيا لن تبقى بدون عواقب
Globallookpress Christa Eder / CHROMORANGE
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أعلنت الخارجية الفرنسية أن تصريحات السفارة الروسية في باريس حول العسكريين الفرنسيين في أوكرانيا "لن تبقى بدون عواقب".

ووصف نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان لوكالة "فرانس برس"، يوم الأربعاء، تلك التصريحات بأنها "مثيرة للاستياء".

وبشأن إمكانية استدعاء السفير الروسي إلى الخارجية الفرنسية، قال المتحدث إن رد الجانب الفرنسي لا يزال قيد النقاش.

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وكان المتحدث باسم السفارة الروسية لدى باريس، ألكسندر ماكوغونوف، قد صرح لقناة "بي إف إم تي في" الفرنسية بأن المدربين العسكريين الفرنسيين في أوكرانيا سيكونون "هدفا مشروعا" للقوات الروسية.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في وقت سابق عن إمكانية إرسال عسكريين غربيين إلى أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤخرا إن عسكريين فرنسيين موجودون في أوكرانيا.

المصدر: وكالات

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