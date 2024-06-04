روسيا لماكرون.. أي قوات فرنسية بأوكرانيا هدف مشروع

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المستشارين العسكريين الفرنسيين يعملون حاليا في أوكرانيا ويمثلون هدفاً مشروعًا للقوات الروسية،

وأن الغرب يدعم النازيين في أوكرانيا لاستخدامهم كتهديد دائم لروسيا.. من جانبه أكد المتحدثُ باسم الرئاسة الروسية /دميتري بيسكوف/ أن رفضَ عددٍ من الدول المشاركة في مؤتمر سويسرا حولَ أوكرانيا باتَ واضحًا، وسببُه عدمُ رغبَتها في إضاعة الوقت.. وفي هذا السياق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مقابلة صحفية، إنه ليس مستعدا لدعم انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي ، بينما يحتد الجدل الأوروبي حول احتمالات توسيع الصراع الأوكراني والصدام المباشر مع موسكو على خلفية السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة غربية لاستهداف روسيا.. و تتحدث وسائل إعلام أوروبية عن تحضيرات لحلف شمال الأطلسي، لنقل قواتٍ مسلحة من الولايات المتحدة إلى أوروبا في حال نشوبِ حرب مع موسكو.. فما هي رهانات الغرب في أوكرانيا ؟ وماهي ماآلات المواجهة مع موسكو؟

Your browser does not support audio tag.