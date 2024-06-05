رئيس برشلونة يهاجم ريال مدريد.. ويعلق على صفقة مبابي

شن رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، خوان لابورتا، هجوماً لاذعا على غريمه اللدود ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، عبر منصة "فوتيكس".

وأبدى لابورتا، في بداية حديثه، سعادته الغامرة بتبرئته من قضية "نيغريرا"، وتساءل قائلا: "لماذا فعلوا ذلك، في إشارة واضحة إلى أن ريال مدريد ورئيسه كانا وراء هذه الاتهامات، لشنه حملة من خلال قناته التلفزيونية لتدمير سمعة برشلونة".

وأضاف رئيس برشلونة: "لعب ريال مدريد معنا بطريقة قذرة، لقد أدانونا قبل أن يحاكمونا".

وشدد لابورتا على أن برشلونة لم يدفع شيئا للحكام، للوقوف إلى جانبهم، وإنما حقيقة الأمر أن الريال هو الفريق "المفضل" لدى الحكام.

وذكر لابورتا بالهدف الذي أحرزه فريقه في مرمى الريال، ولم يحتسبه الحكم، رغم أن الكرة تجاوزت خط المرمى، وقال: "قدمنا الكثير من الأدلة على صحة الهدف، وطالبنا اللجنة الفنية بإعادة النظر في الأمر، ولكن أحدا لم يتحرك".

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وأضاف لابورتا موجها كلامه لريال مدريد: "الفوز ليس كل شيء، وخاصة إذا كانت قرارات الحكام دائما لمصلحتهم، إنهم يلعبون بطريقة قذرة".

وعلق لابورتا على صفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، قائلا: "أنا لا أحسدهم عليه، هم أحرار في القيام بما يرونه مناسباً لهم، ولكنني أعتقد أن ما نقوم به نحن من عمل، بالاستعانة بشباب أكاديمية لاماسيا الموهوبين هو الطريق الأفضل لصنع فريق قوي وشاب وقادر على المنافسة في البطولات المختلفة، وهؤلاء النجوم الصغار الموهوبون مثل لامين لامال، وباو كوبارسي، وفيرمين لوبيز، قادرون على صناعة مستقبل لفريق قوي وعلى مستوى التحديات التي يواجهها محليا وأوروبيا".

المصدر: وسائل إعلام