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لوكاشينكو يكشف عن الخلاف الأبدي مع بوتين بشأن الطقس (فيديو)

أخبار روسيا

لوكاشينكو يكشف عن الخلاف الأبدي مع بوتين بشأن الطقس (فيديو)
Globallookpress Gavriil GrigorovKremlin Pool
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (صورة أرشيفية)
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كشف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن "خلاف أبدي" بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الطقس.

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جاء ذلك خلال زيارة للوكاشينكو إلى منطقة إيركوتسك الروسية (في سيبيريا)، اليوم الأربعاء، حيث تحدث مع السكان المحليين الذين خرجوا لمقابلته والتقاط الصور. وقال لوكاشينكو مداعبا إياهم: "لدي خلاف أبدي مع الرئيس الروسي، فهو يحب الطقس العادي والدافئ، أما أنا فلا أستطيع ".

ودعا الزعيم البيلاروسي لزيارة بيلاروس وأضاف: "لكنني أقول لكم إن الطبيعة لدينا في بيلاروس تشبه طبيعتكم للغاية، لهذا لن يكون هناك ما سيثير اهتمامكم." وأردف  مازحا: بالأمس طلب مني حاكم منطقة إيركوتسك إيغور كوبزيف أن أؤمن له مثل هذا الطقس اليوم، فاتصلت بدوري ببوتين وطلبت منه ذلك".

المصدر: RT

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