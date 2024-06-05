لوكاشينكو يكشف عن الخلاف الأبدي مع بوتين بشأن الطقس (فيديو)

كشف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن "خلاف أبدي" بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الطقس.

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جاء ذلك خلال زيارة للوكاشينكو إلى منطقة إيركوتسك الروسية (في سيبيريا)، اليوم الأربعاء، حيث تحدث مع السكان المحليين الذين خرجوا لمقابلته والتقاط الصور. وقال لوكاشينكو مداعبا إياهم: "لدي خلاف أبدي مع الرئيس الروسي، فهو يحب الطقس العادي والدافئ، أما أنا فلا أستطيع ".

ودعا الزعيم البيلاروسي لزيارة بيلاروس وأضاف: "لكنني أقول لكم إن الطبيعة لدينا في بيلاروس تشبه طبيعتكم للغاية، لهذا لن يكون هناك ما سيثير اهتمامكم." وأردف مازحا: بالأمس طلب مني حاكم منطقة إيركوتسك إيغور كوبزيف أن أؤمن له مثل هذا الطقس اليوم، فاتصلت بدوري ببوتين وطلبت منه ذلك".

المصدر: RT