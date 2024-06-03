لوكاشينكو: السلام سيحل غدا في أوكرانيا في حال وافقت الولايات المتحدة

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن السلام في أوكرانيا متوقف على موافقة الولايات المتحدة عليه.

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وقال لوكاشينكو بعد محادثات مع رئيس منغوليا أوخناجين خوريلسوه: "إذا أراد الأمريكيون وجود سلام، فسيكون هناك سلام غدا، لكنهم لا يريدينه ولا يحتاجون إليه".

وأضاف لوكاشينكو: "الروس لا يريدون هذه الحرب، أنا أعرف ذلك جيدا، لماذا لا نجلس إلى طاولة المفاوضات؟ لماذا لا نتوصل إلى اتفاق؟ يريد الأمريكيون إغراق روسيا في هذه الحرب مع أوكرانيا".

وأضاف لوكاشينكو أن روسيا بالنسبة لبيلاروس هي دولة متحالفة شقيقة توجد معها في تحالف عسكري مشترك، مضيفا "هؤلاء هم أقرب إخواننا، نحن نفكر معا ونتحدث نفس اللغة، لكني لا أريد أن يموت الناس، ونحن نفعل وسوف نفعل كل شيء لضمان وجود السلام هناك".

يذكر أنه في 2 يونيو الجاري، وصل رئيس بيلاروس إلى منغوليا في زيارة دولة.

المصدر: تاس