حول الدفاع الروسي-البيلاروسي المشترك، نشرت "أوراسيا إكسبرت" نص لقاء أجراه فلاديمير كرابوتكين مع النائب في البرلمان البيلاروسي أوليغ غايدوكوفيتش، وجاء فيه:

تُنفَق ملايين دولارات الناتو لضمان تمركز آلاف الجنود وكمية كبيرة من العتاد على حدود الدولة الاتحادية. كل هذا يكلّف مالاً، ولن يستثمر أحد هذه الأموال بلا هدف.

ونفهم جيدًا التالي: على الرغم من حقيقة أن الأوروبيين- البولنديين والليتوانيين- لا يريدون القتال، فقد لا يسألهم أحد عن رأيهم. وبما أن الولايات المتحدة تستثمر الأموال، فإنها تحتاج إلى جر أكبر عدد ممكن من الدول الأوروبية إلى الصراع من أجل إضعاف أوروبا، وإشعال النار في حدود روسيا. أحد السيناريوهات هو جر بيلاروس إلى الصراع بأي ثمن.

وإلى كوننا لا نريد الحرب، نجد أن الطريقة الوحيدة لتجنب الحرب هي أن نكون أكثر قوة. نحن بحاجة إلى القيام بذلك معا.

وبشكل عام، أكد رئيسا الدولتين ما كان واضحاً بالفعل. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم على بيلاروس يعني الهجوم على روسيا. وسيتم استخدام كافة القوى والوسائل المتاحة للدولة الاتحادية. ومن ناحية أخرى، وعلى خلفية العملية العسكرية الخاصة، تعلم روسيا أن بيلاروس لن تسمح بطعنها في الظهر من الاتجاه الغربي. أي أننا بهذه الطريقة نصبح أقوى معًا ونواجه التحديات الموجودة اليوم على حدود الدولة الاتحادية.

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