"تحولنا إلى جمهورية موز".. ترامب يحذر من حرب نووية قد لا يتعافى منها العالم (فيديو)

رأى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تحولت إلى "جمهورية موز" في عهد الرئيس جو بايدن، معتبرا أن الانتخابات الرئاسية في نوفمبر هي "الأهم في تاريخنا".

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، شدد ترامب على أنه سيكون لديه "كل الحق" في ملاحقة خصومه السياسيين إذا أعيد انتخابه، وقال: "عندما تنتهي هذه الانتخابات، بناء على ما فعلوه، سيكون لدي كل الحق في ملاحقتهم، والأمر سهل.. لأنه جو بايدن وأنت ترى كل الإجرام، وكل الأموال التي ذهبت إلى أسرته من الصين، من روسيا، من أوكرانيا".

ولفت ترامب إلى أنه لا يريد أن يفعل ما فعله الديمقراطيون بالحزب الجمهوري، "إنهم يريدون القبض علي بأي جريمة. يريدون القبض على الشخص الذي فاز بالترشيح بأغلبية ساحقة".

ورأى "أنهم يفعلون ذلك بغرض إيذاء الخصم السياسي لبايدن، أنا! ومحاولة حمله على الفوز. إنه أسوأ رئيس في تاريخ بلدنا. أنا فخور جدا بالنضال من أجل دستورنا... نحن نتعامل مع نظام فاسد جدا. لم يكن هناك رئيس مثل هذا من قبل. إنه يدمر بلدنا على الحدود، ويسمح للإرهابيين بالتدفق إلى بلدنا... سيكون لدينا 20 مليون شخص بحلول الوقت الذي نأمل أن يخرج فيه (من البيت الأبيض)".

There's never been a president like this...he's destroying our Country at the Border...He's allowing terrorists to flood into our Country...You're going to have 20 million people by the time he hopefully gets out! https://t.co/0hSYAwR9k5pic.twitter.com/oGERC7sHLP — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 6, 2024

ووصف ترامب الانتخابات المرتقبة بأنها "أهم انتخابات في تاريخ بلادنا. هذه الانتخابات ستكون الأكثر أهمية في تاريخ بلادنا"، مضيفا: "ما مررت به لم يمر به أحد من قبل... لقد كنت تحت الحصار! لم يسبق لأحد أن رأى شيئا كهذا في هذا البلد، ربما في بلدان أخرى في بلدان العالم الثلاث أو بلدان جمهورية الموز.. لقد أصبحنا جمهورية الموز، في أزمة الحدود، وفي أزمة التضخم".

What I've gone through, no one has ever gone through...I have been under siege! Nobody has ever seen anything like this in this Country—we've become a Banana Republic. https://t.co/0hSYAwR9k5pic.twitter.com/ycYtWgokcR — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 6, 2024

وشدد على أن "مشكلة المخدرات خطيرة جدا، 95% من المخدرات تأتي من المكسيك، ما لم تكن هناك عقوبة الإعدام لتجار المخدرات، فلن تحل المشكلة أبدا"، معتبرا أن "الأمر التنفيذي للحدود الذي أصدره جو مجرد مزحة. كل ما عليه فعله هو إغلاق الحدود. لقد قمت أنا بذلك. كان لدينا أفضل حدود، وأكثر الحدود أمانا في التاريخ".

“TRUMP ON THE GROWING FENTANYL CRISIS” pic.twitter.com/vOkP54l8BM — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 6, 2024

وتابع ترامب قائلا: "أحب هذه الدولة. لا أريد أن أرى هذا البلد يدخل في حرب نووية ويتعرض لأضرار بالغة.. ما نقوله لن يهم. هذا لن يهم. هذا المكان لن يهم، لأنه عمليا لن يكون هناك شيء هنا بعد الآن... مستوى القوة مع الأسلحة والتسليح الذي وصلنا إليه هو المحو النهائي".

وأضاف: "لدينا رجل غير قابل على مناقشة الموضوع، تحدث عن أن ما يهم هو ظاهرة الاحتباس الحراري، قال إنها تهديد وجودي.. لكن هذا ليس صحيح إنها ليس تهديد وجودي، غدا قد يكون لدينا حرب قد لا يتعافى منها العالم بينها هو يتحدث عن ظاهرة قد تحدث بعد 400 عام من الآن".

I love this Country. I don't want to see this Country get into a nuclear war and be so badly damaged. What we say won't matter. This won't matter. This place won't matter, because practically nothing is going to be here anymore...The only global warming that matters to me is… pic.twitter.com/ggMqKsMMvx — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 6, 2024

المصدر: "فوكس نيوز"