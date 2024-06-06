الصحة العالمية: تسجيل أول وفاة بفيروس إنفلونزا الطيور من نوع A(H5N2) في المكسيك

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أول إصابة للإنسان بفيروس إنفلونزا الطيور من نوع A(H5N2)، أدت إلى وفاة المصاب في المكسيك.

وقالت المنظمة في بيان لها، يوم الأربعاء، إن مركزا تنسيقيا وطنيا في المكسيك أبلغ منظمة الصحة العالمية يوم 23 مايو بتأكيد حالة وفاة للمصاب بفيروس إنفلونزا الطيور من النوع المذكور.

وأوضحت أن الحديث يدور عن أول حالة إصابة بمتحور A(H5N2) في العالم، وأول إصابة للبشر بفيروس إنفلونزا الطيور من صنف H5 في المكسيك.

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وكان الرجل المصاب، الذي توفي بنتيجة إصابته بالفيروس، يبلغ 59 عاما من العمر. وحسب ذويه، لم يكن له أي تواصل مع الدواجن أو أي حيوانات أخرى.

وكان المصاب يعاني من أمراض أخرى قبل أسابيع من ظهور أعراض الإنفلونزا.

يذكر أن إنفلونزا الطيور مرض معدي تتسبب به فيروسات، وتعتبر الطيور المهاجرة مستودعا طبيعيا له. ويستطيع الفيروس الانتقال من الطيور إلى الإنسان، ومن الإنسان إلى الآخر.

وتعتبر إنفلونزا الطيور من صنف H من الفيروسات الشديدة الإمراض.

المصدر: نوفوستي