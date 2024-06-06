اليابان: تصريح بوتين حول استئناف الحوار بين البلدين غير مقبول

اعتبر الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول استحالة الحوار بين روسيا واليابان قبل تغير موقف طوكيو بشأن أوكرانيا "غير مقبول".

وقال هاياشي في مؤتمر صحفي في طوكيو: "نعتبر موقف روسيا التي تحاول تحميل اليابان المسؤولية غير عادل وغير مقبول على الإطلاق".

وانتقد هاياشي من جديد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وأكد في سياق آخر أن موقف الحكومة اليابانية من "حل قضية الأراضي الشمالية (الجزء الجنوبي من جزر الكوريل) وعقد معاهدة سلام لا يزال ثابتا".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ: "لا توجد أي ظروف الآن لمواصلة الحوار بين روسيا واليابان حول معاهدة سلام. بالمقابل نحن لن نتخلى عن إجرائه لكن بشرط خلق ظروف ضرورية وقبل كل شيء من جانب اليابان". وأكد أن الجانب الروسي خلافا للجانب الياباني لم يأت بأي خطوة تعقّد الحوار الثنائي، مشيرا إلى تحامل اليابان فيما يخص الأزمة الأوكرانية.

وتجري موسكو وطوكيو منذ منتصف القرن العشرين مفاوضات لتطوير معاهدة سلام بعد الحرب العالمية الثانية. ولا تزال الخلافات حول حقوق الجزء الجنوبي من جزر الكوريل عقبة رئيسية أمام ذلك. وبعد أن فرضت طوكيو عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا أوقفت روسيا المشاورات مع اليابان بشأن معاهدة السلام.

المصدر: تاس