بوتين يتوعد.. يمكننا تزويد دول بأسلحة لضرب مصالح الغرب

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية على هامش فعاليات منتدى سان بطرسبوغ الاقتصادي الدولي.

وحضر الاجتماع ممثلوا وسائل الإعلام من أكثر من عشر دول، من بينهم ممثلون عن وكالة "فرانس برس" و"أسوشيتد برس" و"رويترز" و"شينخوا" ووكالة الأنباء الألمانية وغيرها..

وعلى مدى أكثر من ثلاث ساعات تطرق بوتين للعديد من الملفات الدولية ذات العلاقة بروسيا.. وقال بوتين إن موسكو يمكنها توريد أسلحة بعيدة المدى لمناطق بالعالم لتوجيه ضربات فعالة لدول تزود أوكرانيا بالأسلحة وشدد على أن استهداف روسيا بمشاركة الغرب يعني حربا مباشرة سترد موسكوا عليها.. كما كشف أن خسائر قوات كييف حسب التقديرات الروسية تتجاوز خمسين ألف عسكري شهريا بين قتيل وجريح.. بالتفاصيل نناقش أبرز تصريحات الرئيس الروسي في لقائه مع وكالات الانباء الدولية.

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