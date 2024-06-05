إسرائيل.. استدعاء 50 ألف جندي احتياط إضافي استعدادا لأي تصعيد على جبهة لبنان

ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية أن الحكومة صادقت على استدعاء 50 ألف جندي من الاحتياط، لإسناد القوات التي تعمل في الشمال على الحدود مع لبنان وفي قطاع غزة.

ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي فإن هذا الدعم الإضافي للجيش الإسرائيلي يأتي في ظل احتمال شن عملية عسكرية واسعة في الشمال ضد "حزب الله" ولتوسيع العملية البرية في رفح، مشيرة إلى أن التجنيد الجديد يرفع عدد الجنود الإسرائيليين في الشمال من 300 إلى 350 ألف جندي.

وكتب المراسل العسكري في هيئة البث الإسرائيلية ايتاي بلومنتال في منشور على منصة "إكس": "يقول الجيش الإسرائيلي إن الزيادة في حصة الاحتياط التي سيتم عرضها على موافقة الحكومة لا تتعلق بالشمال (مع لبنان) وأن قرار زيادة الحصة بمقدار 50 ألفا لأن النشاط في رفح يستهلك عددًا أكبر من الأفراد عما كان مخططا له مسبقا".

בצה"ל אומרים שהגדלת מכסת המילואים שתובא לאישור הממשלה לא קשורה לצפון וכי ההחלטה להגדיל את המכסה ב -50 אלף היא בגלל שהפעילות ברפיח לקחה יותר כוח אדם ממה שתוכנן מראש — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) June 5, 2024

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر في تصريح من مستوطنة كريات شمونة من "أننا مستعدون لعملية قوية جدا في الشمال".

وأمس الثلاثاء، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، من جبهة الشمال: "نقترب من النقطة التي سيتوجب فيها اتخاذ القرار، والجيش جاهز ومستعد جدا لهذا القرار"، مضيفا: "نحن نهاجم حزب الله، على مدار 8 أشهر، حيث يدفع ثمنا باهظا جدا جدا".

المصدر: RT