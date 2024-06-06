ماذا قالوا في اختفاء حسن البنا من شوارع الكويت؟

ركزت وسائل الإعلام المصرية على قرار الكويت استبدال أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين للتوجه نحو ترقيمها.

وحسب هذا القرار، سيتم استبدال اسم شارع حسن البنا، وإزالة المسمى الذي يرمز لمؤسس تنظيم الإخوان المسلمين من أحد شوارع الكويت.

ويقع شارع حسن البنا في الرميثية، إحدى ضواحي مدينة الكويت، غرب منطقة البدع وشرق منطقة بيان، ويلتقي شارع حسن البنا الذي يمكن الدخول له من دوار الجوازات، مع شارع عبد الكريم الخطابي.

الإعلامي أحمد موسى قال تعليقا على الخبر: "خلاص مفيش حاجة اسمها حسن البنا، تم دفن حسن البنا، طرد حسن البنا، إنهاء وجود حسن البنا".

وأشاد موسى في برنامجه التلفزيوني بالسلطات الكويتية التي "تتخذ إجراءات في منتهى القوة ضد الإخوان" حسب رأيه.

وتابع موسى: "كل التنظيم الإخواني دخل الجحور، أنا بقولك على الهواء الكلام: دخلوا الجحور، وفي ناس اتقبض عليها واتحبسوا".

وتداول نشطاء مواقع التواصل صور لأمير الكويت وأشادوا بقرار إزالة اسم حسن البنا من الشوارع.

وكانت السلطات الكويتية قد بدأت بتطبيق حملة لتحديث أسماء الشوارع في الدولة، عبر إجراء جذري يتمثل باستبدال أسماء الأشخاص على الطرق والتوجه نحو ترقيمها.

وذكرت صحيفة "المجلس" أن وزارة الأشغال "بدأت باستبدال أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين".

وأشارت إلى أن توجه الوزارة يقوم على استبدال أسماء الشوارع و"التوجه نحو ترقيمها"، بمعنى وضع أرقام لها بدلا عن أسماء الأشخاص، مبينة أن تسمية بعض الشوارع ستقتصر فقط "على السلاطين والملوك والحكام والأمراء ورؤساء الدول".

وقالت الوزارة إن تسمية بعض الشوارع الأخرى بأسماء الدول والعواصم يتم "تبعا للمعاملة بالمثل".

المصدر: وسائل إعلام مصرية