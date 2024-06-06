"نيويورك تايمز": قطر تلقت ردا إيجابيا من حماس على مقترح بايدن بشأن غزة ونتنياهو منفتح على وقف الحرب

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول مطلع أن قطر تلقت ردا أوليا إيجابيا من حماس على مقترح بايدن بشأن غزة، كما أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عن انفتاحه على وقف الحرب.

وأوضحت الصحيفة: "قال مسؤول مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إن قطر تلقت ردا أوليا إيجابيا من حركة حماس على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضافت نقلا عن مصدر: "نتنياهو أبلغ نوابا بالكنيست الإسرائيلي بانفتاحه على وقف الحرب في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع".

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ووفقا للصحيفة، فإن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز في الدوحة هذا الأسبوع.

وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصدرين مطلعين، أن وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل، التقيا كبار مسؤولي حماس، الأربعاء، لمناقشة مقترح إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن.

وتستمر مفاوضات وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة، إذ التقى كبار المسؤولين من مصر وقطر والولايات المتحدة مع قادة حركة حماس في الدوحة لبحث سبل التوصل لاتفاق.

وتحدث مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" طاهر النونو، بشأن مقترح بايدن لوقف إطلاق النار، معلقا على الموقف الإسرائيلي من المقترح، قائلا: "إننا أمام حراك جديد بدأه الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أيام بهدف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن هناك تضارب في الموقف الإسرائيلي فهم لا يبدون أنهم جادون في الانسحاب الكامل من قطاع غزة".

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وأضاف: "مع ذلك أبلغنا جميع الوسطاء استعدادنا لوقف شامل ودائم لإطلاق النار والانسحاب من القطاع وتبادل الأسرى، لذلك فنحن مستعدون في المباحثات".

هذا وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس" إسماعيل هنية، أن حماس والفصائل الفلسطينية ستتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق يقوم على أساس وقف الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة وتبادل الأسرى.

المصدر: وكالات