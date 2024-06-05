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هنية يحدد شرطا جوهريا لتعامل حماس بـ"إيجابية" مع أي اتفاق مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

هنية يحدد شرطا جوهريا لتعامل حماس بـ
AFP
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أكد رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس" إسماعيل هنية، أن حماس والفصائل الفلسطينية ستتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق يقوم على أساس وقف الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وقال هنية في بيان: "الحركة وفصائل المقاومة ستتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق يقوم على أساس وقف العدوان بشكل شامل والانسحاب الكامل والتبادل للأسرى".

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وأضاف: "حماس تدير المفاوضات متسلحة بهذا الموقف الذي يمثل إرادة شعبنا ومقاومته الباسلة".

وتتهم "الفصائل الفلسطينية" الولايات المتحدة وإسرائيل بعدم الرغبة في إنهاء الحرب.

وأشارت إسرائيل مجددا اليوم الأربعاء، إلى رفضها وقف الهجوم على غزة مقابل استئناف المحادثات مع حركة حماس بعد أن قالت قطر، التي تشارك في الوساطة، إنها قدمت لحركة حماس مقترحا إسرائيليا يعكس المواقف التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي هذا الصدد قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن "أي مفاوضات مع حركة حماس لن تتم إلا تحت إطلاق النار"، مشيرا إلى أن "الهجوم على غزة لن يتوقف من أجل ذلك".

المصدر: RT

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