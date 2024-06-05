شاهد.. أمريكيان يعثران على خزينة مليئة بأوراق نقدية من فئة 100 دولار في بحيرة نيويورك

عثر الزوجان الأمريكان على خزنة مليئة بأكوام ملوثة من الأوراق النقدية من فئة 100 دولار أثناء صيد المغناطيس في إحدى بحيرات نيويورك.

ويقدر الزوجان أن الخزنة تحتوي على حوالي 100 ألف دولار من العملات التالفة ولكن القابلة للتبديل.

وكانت الأوراق النقدية تحتوي على شريط أمني ثلاثي الأبعاد يشير إلى إصدارها الأخير، إلا أن الخزنة لم تحمل أي أدلة تشير إلى صاحبها الشرعي.

وذكر كين وأجوستيني أنهما اتصلا بالشرطة للإبلاغ عن اكتشافهما وهي قالت إنه لا يوجد دليل على وجود جريمة.

ويخطط الزوحان لتسليم أموالهما المبللة إلى مكتب النقش والطباعة في واشنطن للحصول على التعويض عنها.

المصدر: AP