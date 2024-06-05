برلين توضح تفاصيل عن سماح شولتس لقوات كييف باستخدام الأسلحة الألمانية لاستهداف الأراضي الروسية

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن برلين تسمح للقوات الأوكرانية بشن هجمات على منطقة محددة وهي المواقع على الأراضي الروسية قرب مقاطعة خاركوف.

وقال بيستوريوس ردا على سؤال أحد النواب عما إذا كانت ألمانيا ستسمح باستخدام الأسلحة التي أرسلتها إلى كييف في جميع أنحاء روسيا، أم أنه لا تزال هناك قيود إقليمية: "قرار المستشار بالسماح باستخدام (الأسلحة التي قدمتها برلين) يقتصر على مناطق معينة، مما يحد أيضا من استخدامها لشن هجمات... لذلك أعتقد أنه ليس هناك ما يمكن إضافته هنا".

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وكانت الحكومة الألمانية قد أكدت رسميا، يوم 31 مايو الماضي، أنها سمحت لكييف باستخدام الأسلحة الألمانية لاستهداف مواقع وأهداف على الأراضي الروسية المتاخمة لمقاطعة خاركوف الأوكرانية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه عدد من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها، عن رفع القيود عن استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة المقدمة من قبل تلك الدول ضد روسيا، أو عدم وجود مثل هذه القيود أصلا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تحدثه عن المقترحات الغربية حول السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية، أن دول "الناتو" يجب أن تفهم بماذا (بأي أمر) تلعب.

المصدر: "نوفوستي"