بيسكوف: مع مرور الزمن ستفهم واشنطن بأي لغة يجب أن تتحدث مع بكين

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الولايات المتحدة ستفهم وستدرك مع مرور الوقت، أنه لا يجوز التحدث مع الصين بلغة التهديد والابتزاز.

وأضاف بيسكوف: "كما تعلمون، نحن ندرك جيدا أن رفاقنا الصينيين لا يقبلون مثل هذه اللغة، ولا يقبلون مثل هذه الرسائل، ومثل هذه التهديدات، ومثل هذا الابتزاز".

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وشدد بيسكوف على أن الصين دولة ضخمة جدا وذات سيادة وقوية، وهي أكبر اقتصاد في العالم، وطبعا من المستبعد أن تتمكن الولايات المتحدة من التحدث معها بهذه الطريقة.

وتابع بيسكوف القول: "ربما لم يفهم الجميع في القيادة الأمريكية، هذا الأمر في الوقت الحالي، لكنهم سيفهمونه بمرور الوقت".

ويشار إلى وجود خلافات جدية بين الولايات المتحدة والصين في المجالات التجارية والسياسية المختلفة. ويثير غضب الصين الشديد إصرار واشنطن على دعم تايوان. وتؤكد الصين بشكل دوري أنه لا يمكن لأي تهديدات أن تهز عزمها على الدفاع عن وحدة أراضيها. من جانبها تزعم الإدارة الأمريكية بأن الشركات الصينية تساعد روسيا في التحايل على العقوبات الغربية.

المصدر: نوفوستي