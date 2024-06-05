الخارجية الصينية ردا على بايدن: التهديدات لن تؤثر على إصرارنا في الدفاع عن سيادتنا

أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إلى أنه لا يمكن لأي تهديدات أن تهز عزم الصين على الدفاع عن وحدة أراضيها.

إقرأ المزيد

وقالت نينغ ردا على طلب للتعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إمكانية إرسال قوات أمريكية للدفاع عن تايوان: "قضية تايوان هي مسألة داخلية للصين، ولا يمكن قبول أي تدخل خارجي".

وأضاف: "لا يمكن لأي ضغط أو تهديدات أن يهز العزم والإرادة والسلطة الحازمة للحكومة الصينية والشعب الصيني في الدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للبلاد."

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في مقابلة مع مجلة "تايم"، أنه لا يستبعد استخدام القوات المسلحة الأمريكية لحماية تايوان في حالة حدوث "غزو صيني محتمل".

وكان الكونغرس الأمريكي قد تبنى نهاية أبريل الماضي حزمة مساعدات عسكرية بقيمة ثمانية مليارات دولار لتايوان.

المصدر: تاس