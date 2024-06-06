مدفيديف: أعداء الولايات المتحدة أصدقاؤنا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف تعقيبا على تصريحات الرئيس بوتين بشأن تزويد دول ثالثة بالأسلحة ضد الغرب إن من يعتبرون الولايات المتحدة عدوهم هم أصدقاء لروسيا.

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جاء ذلك في منشور لمدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع: "بالأمس، حدث تغيير كبير في السياسة الخارجية الروسية بعد بيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لم يستبعد إرسال أسلحة روسية إلى دول ثالثة في حالة حرب مع الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة، أو التي بالأحرى تستخدم هذه الأسلحة ضد بلادنا".

ووفقا لمدفيديف يبدو منطق الغرب وكأن له الحق في نقل أي أسلحة إلى أوكرانيا (عدو روسيا)، بينما لا تستطيع الدول الأخرى مساعدة روسيا، حيث قال: "فلتشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها الآن بالاستخدام المباشر للأسلحة الروسية من قبل أطراف ثالثة".

وكما أوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي فإن "هؤلاء الأفراد والمناطق لم يتم ذكر أسمائهم عمدا"، لكنهم يمكن أن يكونوا أيا ممن يعتبرون الولايات المتحدة وتوابعها أعداء لهم، بغض النظر عن المعتقدات السياسية والاعتراف الدولي.

وقال: "إذا كان عدوهم هو الولايات المتحدة، فإن ذلك يعني أنهم أصدقاؤنا".

وشدد مدفيديف على أن "استخدام الأسلحة الروسية من قبل هؤلاء سيكون مدمرا إلى أقصى الحدود لمصلحتهم ومصلحتنا. ولتحترق الأهداف الحساسة للدول التي تزود كييف بالأسلحة".

المصدر: تليغرام