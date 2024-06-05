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مشجع يكشف كواليس التقاطه صورة مع محمد بن سلمان

الرياضة

مشجع يكشف كواليس التقاطه صورة مع محمد بن سلمان
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روى مشجع لنادي الهلال السعودي، تفاصيل قصة التقاطه صورة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال حضوره المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك لكرة القدم بين الهلال والنصر.

وقال المشجع مشاري لمنصة "الملز": "كنت رايح لنهائي كأس الملك وحضرت المباراة وكنا نشجع الهلال لحين ما جت فترة التتويج ووقتها أنا كنت أحاول آخذ السليفي مع سمو سيدي.. الله يحفظه ويطول بعمره، وأنا قاعد أحاول آخذ السيلفي وقفت وجلست على طول وكنت معطيهم ضهري".

وأضاف المشجع الهلالي، قائلا: "وأنا جالس كل الناس فجأة تلتفت علي ويدفوني إن طويل العمر يبيك، أنا وقتها الحقيقة ما كنت مستوعب الموضوع ولاني مصدق، وعل كلامهم إنه استدعاني الله يطول بعمره".

وتابع مشاري: "رحت أقصى اليمين وطلعت، يوم طلعت عنده، حبيت على كتفه وباركلي... وشكرته على الصورة وقلت له: الله يبارك فيك... وخذت الصورة التذكارية هذه التي لا تنسى ونزلت".

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وأعرب مشاري عن سعادته باختيار ولي العهد السعودي له من بين 60 ألف مشجع لالتقاط الصورة وأشار إلى أن بعض الناس باتوا يلتقطون الصور معه في الشارع عندما يرونه.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد حضر نهائي كأس الملك الذي انتهى بفوز الهلال على النصر بركلات الترجيح.

المصدر: منصات التواصل 

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