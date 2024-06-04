منشور "غامض" يثير الشكوك حول مستقبل بنزيما مع اتحاد جدة

أثار الحساب الرسمي للدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، اليوم الثلاثاء، الجدل بنشره "تغريدة" غامضة حول مستقبل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة.

ونشر حساب دوري روشن عبر موقع "إكس"، صورة لكريم بنزيما، وأرفق بها رمز تعبيري يشير إلى الترقب والانتظار.

وانقسمت آراء الجماهير حول التغريدة، حيث رأى البعض أن بنزيما غير مناسب للفريق، فيما توقع البعض أنه سينتقل إلى أحد الأندية الكبار في الدوري السعودي.

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يذكر أن المهاجم الفرنسي لم يقدم الأداء المنتظر منه مع نادي اتحاد جدة في أول مواسمه بالسعودية، إذ فشل في تحقيق أي لقب فردي أو جماعي.

وفشل كريم بنزيما الفائز بالكرة الذهبية عام 2022، في إثبات نفسه بالملاعب السعودية، حيث شارك مع "العميد" في 29 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 13 هدفا فقط وصنع 8 أخرى.

المصدر: وسائل إعلام