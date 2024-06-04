رسميا.. نادي النصر السعودي يتعاقد مع أسطورة ريال مدريد

أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعاقده بشكل رسمي مع أسطورة ريال مدريد السابق الإسباني، فرناندو هييرو، ليكون مديرا رياضيا للفريق "العالمي".

وقال نادي النصر في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "الإسباني فرناندو هييرو مديرا رياضيا لنادي النصر".

وأضاف: "تمنياتنا بالتوفيق للأيقونة الإسبانية مع ناديه النصر"، مع نشر بعض الصور من لحظة توقيع العقود.

رسميًا ..

الإسباني فيرناندو هييرو ، مديرًا رياضيًا لنادي النصر



تمنياتنا بالتوفيق للأيقونة الإسبانية مع ناديه #النصر 💛 pic.twitter.com/fqZ2zM2WWs — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 4, 2024

كما نشر نادي النصر مقطع فيديو يرصد بعض اللقطات من اليوم الأول للمدير الرياضي فرناندو هييرو داخل النادي.

وقال الأسطورة الإسبانية في رسالته لجماهير النصر: "مرحبا أنا فرناندو هييرو، سعيد جدا بالانضمام إلى هذا النادي".

وأكمل: "أردت أن ألقي التحية على مشجعي النصر، أراكم قريبا، سنواصل العمل معا".

🎬 اليوم الأول للمدير الرياضي فيرناندو هييرو 🤩

و رسالته لجماهير #النصر 💛 pic.twitter.com/gXIPv3UlI4 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 4, 2024

وسيكون هييرو المسؤول الأول عن كرة القدم بجميع فئاتها، وتشمل مهامه أيضا اختيار الأجهزة الفنية، والتنسيق مع البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق "العالمي"، بشأن مفاوضات اللاعبين الأجانب الذين يرغب النادي في التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت التقارير الصحفية أن اختيار النجم الدولي الإسباني السابق، جاء من قبل الإيطالي وغيدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنادي العاصمي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر.

وسبق لأسطورة ريال مدريد العمل كمدير رياضي لمنتخب إسبانيا في الفترة من نوفمبر حتى يوليو 2018، كما قاد الماتادور من مقعد المدرب في كأس العالم بروسيا.

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يذكر أن فرناندو هييرو لعب لمدة 14 عاما مع ريال مدريد بين عامي 1989 و2003، حيث انضم إليه من بلد الوليد، وفاز مع الفريق الملكي بعدة ألقاب على رأسها الدوري الإسباني 5 مرات ودوري أبطال أوروبا 3 مرات.

وشارك قلب الدفاع 601 مباراة بقميص "الميرنغي"، ورحل إلى الدوري القطري من بوابة نادي الريان في الموسم (2003-2004)، ثم أنهى مسيرته مع فريق بولتون الإنجليزي في الموسم التالي، حيث اعتزل كرة القدم في 2005.

وعلى المستوى الدولي، مثل هييرو منتخب إسبانيا في 89 مباراة، ليلعب أربع نهائيات لكأس العالم 1990 و1994 و1998 و2002، بجانب بطولتين في أمم أوروبا 1996 و2000.

المصدر: وكالات