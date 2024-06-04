 
مباشر

في رسالة صريحة.. كيفن دي بروين يكشف موقفه من الانتقال للدوري السعودي

الرياضة

في رسالة صريحة.. كيفن دي بروين يكشف موقفه من الانتقال للدوري السعودي
AFP /VIRGINIE LEFOUR
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xobg

كشف النجم البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بشكل صريح عن انفتاحه على الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم دي بروين خلال الفترة الأخيرة بإمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) خلال الفترة المقبلة، من أجل الانضمام إلى نخبة النجوم الذين استقطبتهم المسابقة خلال الموسمين الأخيرين.

وكشف دي بروين في رسالة صريحة عن انفتاحه على اللعب في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وقال دي بروين، في تصريحات لشبكة "HLN" البلجيكية، نقلها الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات: "كلاعب كرة قدم يجب أن تكون منفتحا على جميع الخيارات، لا سيما عندما تكون في نهاية مسيرتك".

وأضاف النجم البلجيكي: "الأمر بالنسبة لزوجتي وعائلتي يمثل مغامرة غريبة، ويرونها تجربة جيدة، لذا يجب أن أفكر في مستقبلي بشكل أكثر شمولا".

وعما إذا كان المال هو المحرك الأول له في إمكانية الإقبال على تلك الخطوة قال دي بروين: "المال عنصر مهم لكنه ليس كل شيء، فهي تجربة جديدة تستحق المغامرة".

وواصل نجم مانشستر سيتي الإنجليزي: "لكن من الجانب المادي أيضا فإنني إذا لعبت في الدوري السعودي لعام أو عامين فإنني سأكون قادرا على كسب مبلغ كبير من المال ربما لم أصل إليه طوال 15 عاما من مسيرتي".

إقرأ المزيد
رئيس تحرير صحيفة
رئيس تحرير صحيفة "ماركا": محمد صلاح وغيره سيرحلون للدوري السعودي
إقرأ المزيد
النصر السعودي يقدم عرضا
النصر السعودي يقدم عرضا "خرافيا" للاعب برازيلي

وكان كيفن دي بروين قد انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2015، قادما من فريق فولفسبورغ الألماني، في ثاني تجاربه بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد تجربته الأولى مع تشيلسي.

وخاض النجم البلجيكي 382 مباراة بقميص مانشستر سيتي في كل البطولات، سجل خلالها 102 هدفين وصنع 170 هدفا.

وساهم النجم البلجيكي في تتويج فريق مانشستر سيتي بـ16 لقبا، بينها 6 ألقاب للدوري الإنجليزي، و5 لكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، ولقبين لكأس إنجلترا، ولقب لكل من دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدرع الخيرية.

المصدر: وسائل إعلام 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا