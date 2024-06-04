في رسالة صريحة.. كيفن دي بروين يكشف موقفه من الانتقال للدوري السعودي

كشف النجم البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بشكل صريح عن انفتاحه على الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم دي بروين خلال الفترة الأخيرة بإمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) خلال الفترة المقبلة، من أجل الانضمام إلى نخبة النجوم الذين استقطبتهم المسابقة خلال الموسمين الأخيرين.

وكشف دي بروين في رسالة صريحة عن انفتاحه على اللعب في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وقال دي بروين، في تصريحات لشبكة "HLN" البلجيكية، نقلها الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات: "كلاعب كرة قدم يجب أن تكون منفتحا على جميع الخيارات، لا سيما عندما تكون في نهاية مسيرتك".

وأضاف النجم البلجيكي: "الأمر بالنسبة لزوجتي وعائلتي يمثل مغامرة غريبة، ويرونها تجربة جيدة، لذا يجب أن أفكر في مستقبلي بشكل أكثر شمولا".

وعما إذا كان المال هو المحرك الأول له في إمكانية الإقبال على تلك الخطوة قال دي بروين: "المال عنصر مهم لكنه ليس كل شيء، فهي تجربة جديدة تستحق المغامرة".

وواصل نجم مانشستر سيتي الإنجليزي: "لكن من الجانب المادي أيضا فإنني إذا لعبت في الدوري السعودي لعام أو عامين فإنني سأكون قادرا على كسب مبلغ كبير من المال ربما لم أصل إليه طوال 15 عاما من مسيرتي".

🚨🇸🇦 Kevin de Bruyne: “If I play in Saudi for two years, I'll be able to earn an incredible amount...”.



“Before that I had to play football for 15 years and I may not even reach that amount yet”.



“You have to think about what that could mean next”, told @HLN_BE. pic.twitter.com/iXh5hu6Z1G — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2024

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وكان كيفن دي بروين قد انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2015، قادما من فريق فولفسبورغ الألماني، في ثاني تجاربه بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد تجربته الأولى مع تشيلسي.

وخاض النجم البلجيكي 382 مباراة بقميص مانشستر سيتي في كل البطولات، سجل خلالها 102 هدفين وصنع 170 هدفا.

وساهم النجم البلجيكي في تتويج فريق مانشستر سيتي بـ16 لقبا، بينها 6 ألقاب للدوري الإنجليزي، و5 لكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، ولقبين لكأس إنجلترا، ولقب لكل من دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدرع الخيرية.

المصدر: وسائل إعلام