بعد تواصل فريق سعودي آخر مع أليسون.. النصر يضع خطة بديلة

حدد نادي النصر السعودي لكرة القدم، خطة بديلة تحسبا لفشل مفاوضات ضم البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية 2024.

يسعى نادي النصر، للتعاقد مع حارس مرمى أجنبي مميز خلال الميركاتو الصيفي، لدعم هذا المركز بعد رحيل الكولومبي دافيد أوسبينا.

وأفاد الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا عبر حسابه على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، بأن نادي النصر يريد التعاقد مع حارس جديد ويعد أليسون بيكر (31 عاما) هو المرشح الأول.

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وذكر شيرا، أن النصر وضع خطة بديلة في حساباته بعدما تواصل فريق سعودي آخر مع أليسون بيكر، للتوقيع معه هذا الصيف.

وأشار إلى أن النصر يستهدف الكوستاريكي كيلور نافاس حارس المرمى السابق لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والبولندي فويتسيخ شينسني الحارس الحالي لفريق يوفنتوس الإيطالي.

وأضاف أنه عرض على شينسني عقدا ضخما حتى عام 2026 ولكن يبدو أن الحارس البولندي يريد مواصلة اللعب في أوروبا والبقاء رفقة يوفنتوس.

يذكر أن نادي اتحاد جدة هو منافس النصر في مفاوضات التعاقد مع أليسون بيكر، الذي يبقى مستقبله مع ليفربول، محل شك هذا الصيف.

المصدر: وسائل إعلام