هل يعاني من السرطان؟.. نتنياهو يتحدث للمرة الأولى عن حالته الصحية

تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى، مع المعلومات المتداولة في الأوساط الإسرائيلية بشأن حالته الصحية.

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وكشف موقع "واينت" أن نتنياهو رفع دعوى قضائية ضد عدد من الناشطين الذين نشروا معلومات تفيد بأنه مصاب بسرطان البنكرياس.

وجاء في الدعوى القضائية التي رفعها نتنياهو ضد الناشط الاحتجاجي غونين بن يتسحاق والصحافيين بن كاسبيت وأوري مسغاف، "رئيس الوزراء ليس مريضا وبالتأكيد ليس لديه سرطان البنكرياس (مرض عضال، والذي يشمل عموما الموت السريع في غضون عام كحد أقصى)".

وأضافت الدعوى أنه "في الأسابيع والأيام الأخيرة، بدأ المتهمون بنشر معلومات كاذبة وشريرة ضد رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتقديم إقرارات كاذبة بشأن صحته"، مؤكدة أن "كل تلك المعلومات هي أكاذيب خبيثة".





المصدر: واينت