تسببت في فضيحة هزت الحكومة الأمريكية.. رئيسة موظفي البنتاغون تعتزم الاستقالة نهاية الشهر الجاري

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن رئيسة موظفي البنتاغون كيلي ماغسامين ستتقاعد في نهاية يونيو الجاري.

وقال أوستن في بيان: "في نهاية يونيو، ستتقاعد رئيسة مكتبي، كيلي ماغسامين".

ولم يكشف وزير الدفاع الأمريكي عن أسباب استقالتها.

وأشارت قناة NBC التلفزيونية إلى أن ماغسامين من خلال علمها بدخول أوستن إلى المستشفى بشكل سري، تسببت في فضيحة في الحكومة الأمريكية، حيث لم يتم إخطار البيت الأبيض أو البنتاغون بذلك.

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وخضع أوستن البالغ 70 عاما في البداية لعملية جراحية بسيطة لعلاج السرطان في 22 ديسمبر، وخرج من المستشفى في اليوم التالي.

ولكن تم إدخاله مرة أخرى بسبب مضاعفات من بينها إصابته بغثيان وألم شديد في الأول من يناير.

ولم يبلغ البيت الأبيض بدخول أوستن إلى المستشفى حتى 4 يناير، في حين لم يتم إخطار الكونغرس حتى اليوم التالي. ولم يعلم بايدن بتشخيص إصابة وزير دفاعه بالسرطان حتى 9 يناير.

وحينها طلب كبير موظفي البيت الأبيض جيف زينتس إجراء مراجعة عاجلة للقواعد الخاصة بالحالات التي يكون فيها كبار المسؤولين الأمريكيين عاجزين عن القيام بمهامهم، كما فعلت ماغسامين.

كما دعا العديد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين إلى إقالة أوستن الذي اعتذر في وقت سابق من هذا الشهر عن إحاطة علاجه بالسرية، لكن بايدن وقف إلى جانبه.

المصدر: "نوفوستي"