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أدميرال أمريكي يصف قدرات القوات البحرية الروسية وغواصاتها الهائلة

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أدميرال أمريكي يصف قدرات القوات البحرية الروسية وغواصاتها الهائلة
Sputnik
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وصف قائد الأسطول السادس الأمريكي، نائب الأدميرال توماس إيشي خلال مؤتمر للمشاركين في مناورات "بالتوبس 2024" إمكانات البحرية الروسية بالهائلة والمتطورة.

وقال توماس إيشي، خلال مؤتمر للمشاركين في مناورات "بالتوبس 2024" ببحر البلطيق، إن "البحرية الروسية لديها إمكانات متطورة وهائلة للغاية".

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وأضاف: "لا تزال روسيا تمتلك قوات كبيرة في البحر، وهذه الإمكانية تسمح لها بتنفيذ استراتيجية المنطقة المحرمة أو منع الولوج إليها، حيث تتضمن هذه الإستراتيجية ردع عدو محتمل عن طريق تقييد ومنع وصول المناورة لمناطق معينة".

هذا وأشار رئيس القيادة الشمالية للبنتاغون "NORTHCOM" غريغوري غيلوت، في وقت سابق، إلى أن الخطط الأمريكية الحالية لبناء أسطول كاسحات الجليد لا تسمح لها بالتغلب على الإمكانات المتعددة والمتطورة لروسيا، كما أعرب عن قلقه بشأن الغواصات الروسية.

المصدر: RT

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