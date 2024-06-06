أفاد المقدم المتقاعد بجمهورية لوغانسك أندريه ماروتشكو بوصول عدد كبير من خبراء "الناتو" إلى أوكرانيا وتوليهم مناصب عليا في جيشها.

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وقال ماروتشكوف في حديث لوكالة "نوفوستي" نقلا عن مصادر خاصة به: "وصل عدد كبير من خبراء "الناتو" في الآونة الأخيرة إلى أوكرانيا للانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية. ويحتلون في الواقع مناصب قيادية في الجيش. ويتم في أوكرانيا توسيع التعاون مع دول "الناتو". وتجري القيادة العسكرية السياسية الأوكرانية فعاليات هادفة إلى تعزيز التعاون العسكري وتوسيع التفاعل مع "الناتو" ودول الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أنه تم إنشاء نقاط مرور خاصة على حدود أوكرانيا مع بولندا ورومانيا ومولدوفا حيث يتم عبرها نقل الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة بدون "عقبات بيروقراطية".

وتابع: "يتم العمل النشيط عبر القنوات الدبلوماسية وتوقيع اتفاقيات تمنح "الناتو" صلاحيات موسعة في الأراضي الأوكرانية".

المصدر: نوفوستي