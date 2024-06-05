مواجهات مسلحة بين مجموعتين من المرتزقة الأجانب في خيرسون

أفادت وكالة "نوفوستي" بأن مجموعتين من المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في صفوف قوات كييف في الجزء الذي تسيطر عليه من مدينة خيرسون أطلقوا النار على بعضهم البعض ما أوقع إصابات بينهم.

وقال مصدر في جهاز العمل السري الموالي لروسيا في مدينة خيرسون للوكالة: وقع اشتباك بإطلاق نار بين مجموعتين من المرتزقة الأجانب الذين كانوا في حالة سكر".

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وبحسب المصدر فإن "عسكريين ناطقين باللغة الإنجليزية والفرنسية كانوا يستريحون في مقهى بيريوزكا بالقرب من سوق دنيبر، وبعد مشادة كلامية خرج المرتزقة إلى الشارع، ومن ثم تطور الخلاف إلى مرحلة حادة، وسمعت أصوات عدة طلقات نارية".

ونتيجة لذلك، تم نقل أربعة من المرتزقة الأجانب من مكان الحادث بسيارات الإسعاف مصابين بجروح متفاوتة الخطورة.

وفي مارس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عدد المرتزقة الأجانب في صفوف قوات كييف بلغ أكثر من 13.3 ألف وأن الجيش الروسي قضى على 5.9 ألف منهم حتى الآن، وسيواصل ملاحقتهم حتى تصفيتهم أينما كانوا.

هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المرتزقة الغربيين يتكبدون خسائر في أوكرانيا، وأصبح من الصعب على الغرب إخفاء هذه الخسائر.

يشار إلى أن أكثر الدول التي يشارك مرتزقتها في القتال في أوكرانيا هي بولندا، جورجيا، الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، رومانيا. فرنسا، ألمانيا.

المصدر: نوفوستي