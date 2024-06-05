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بوتين يتحدث عن الإنفاق العسكري الأمريكي: نفقات ضخمة وسرقة لا حدود لها

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بوتين يتحدث عن الإنفاق العسكري الأمريكي: نفقات ضخمة وسرقة لا حدود لها
Legion-Media
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الولايات المتحدة تنفق أموالا كثيرة ونفقات ضخمة على القواعد العسكرية، بينما السرقة هناك "حدث ولا حرج".

وأوضح بوتين خلال لقائه مع مدراء وكالات أنباء عالمية كبرى في بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي، قائلا: "الولايات المتحدة تنفق أموالا كثيرة ونفقات ضخمة على القواعد العسكرية".

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وأضاف: "تنفق الدول الأموال على تمويل الجيش، وإذا كانت هناك قواعد واسعة النطاق حول العالم، فإن التكاليف ستكون ضخمة، والسرقة لا حدود لها".

كما قال بوتين: الدول مجبرة على إنفاق الأموال.. هناك الكثير من السرقة والاحتيال في كل مكان، لكن في الولايات المتحدة الأمر أكثر لأنهم ينفقون موارد هائلة للحفاظ على قواعد عسكرية خارج الحدود".

المصدر: RT

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لقاء بوتين مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية (فيديو)