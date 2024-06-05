بوتين يوضح لبايدن كيف يمكن وقف الحرب في أوكرانيا خلال 3 أشهر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن على الولايات المتحدة أن تتوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، عندئذ سينتهي الصراع خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وأضاف بوتين أنه قال ذلك ردا على رسالة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابع بوتين ردا على سؤال صحفي: “لقد أرسل لي ذات مرة رسالة، أجبته كتابيا: إذا كنت تريد وقف القتال في أوكرانيا، توقف عن توريد الأسلحة”.

وقال الرئيس الروسي أيضا إن روسيا تدعو إلى عدم التدخل في عملية السلام المحتملة.

المصدر: RT