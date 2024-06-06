افتتاح جناح سلطنة عمان في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (فيديو)

افتتحت سلطنة عمان رسميا اليوم الخميس، جناحها في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء وسط مشاركة دولية وعربية واسعة.

وتشارك سلطنة عمان بصفة ضيف شرف في الحدث الاقتصادي الأبرز في روسيا، ما يؤكد متانة واستراتيجية العلاقات بين روسيا والسلطنة.

افتتح الجناح وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في السلطنة قيس اليوسف والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون في مجال النقل إيغور ليفيتين، وأكد المسؤولان أهمية تعزيز العلاقات في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمار بين البلدين.

وفي إطار فعاليات المنتدى، يتم عرض على شاشات الحدث "برومو" فيلم "الخنجر" العماني، ويأتي ذلك ضمن الفعاليات الفنية المرافقة للحدث، والفيلم من إنتاج قناة RT العربية.

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وتستضيف مدينة بطرسبورغ الروسية في الفترة من 5 - 8 يونيو الجاري فعاليات منتدى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعد منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

المصدر: RT