عرض برومو فيلم "الخنجر" العُماني في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي (فيديو)

تعرض شاشات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي افتتحت دورته الـ 27 اليوم "برومو" فيلم "الخنجر" العماني في إطار مشاركة سلطنة عمان كضيف شرف للمرة الأولى.

قام بتصوير الفيلم، الذي سيعرض قريبا على شاشة RT العربية، فريق القناة. وهو من تأليف أنيسة مراد، وإخراج كريم نجيب وموسيقى أحمد ومحمد صالح، ويعرض "البرومو" الدعائي للفيلم ضمن الفعاليات الفنية المرافقة للدورة الحالية لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

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حمل الفيلم عنوان "الخنجر" باعتباره أحد أهم عناصر الفن والثقافة والحياة اليومية في السلطنة،

وحول رحلة تصوير الفيلم تقول مؤلفته أنيسة مراد: "لقد قمنا بالتصوير في رحاب سلطنة عمان الجميلة وبالتعاون مع متحفين رئيسيين هما المتحف الوطني العماني في العاصمة مسقط، ومتحف الإرميتاج في بطرسبورغ الروسية. حيث سيكون الفيلم بمثابة تآخ ما بين المدينتين الساحليتين مسقط وبطرسبورغ".

وتابعت مراد: " سلطنة عمان هي دولة فريدة، وكل مدينة من مدنها وقلاعها ومنتجعاتها تستحق فيلما خاصا بها. ومع ذلك، في عملنا هذا، وضعنا نصب أعيننا هدف إظهار أصالتها، خصوصية علاقتها بروسيا وكيفية مواجهة البلاد للعولمة مع الحفاظ على تراثها وهويتها".

RT

وحول ركن سلطنة عمان في متحف الإرميتاج الشهير في بطرسبورغ وعن الخنجر العماني تحديدا قال مدير المتحف والمستشرق المرموق ميخائيل بياتروفسكي: "عند دراسة المجموعة الموجودة لدينا، نلاحظ كيفية تطور الأساليب الفنية، وتطور الأسلوب الرمزي للسلاح. لأن كل تفصيلة صغيرة من هذا السلاح تحمل رمزية تعكس المستوى الاجتماعي والعلاقات بين الأفراد.

لهذا نعتبر الخنجر العماني من العناصر المهمة لفهم الحضارات، وبصورة خاصة الحضارة العمانية، حيث لا يزال الخنجر جزءا من اللباس القومي. ونحن الآن مهتمون للغاية بالتقاليد القومية بصورة عامة والتقاليد العمانية بشكل خاص".

من جانبه، قال مدير متحف مسقط الوطني السيد جمال المرساوي في وصف خصوصية الخنجر العماني الموجود في متحف الإرميتاج: "إن الخنجر المعار إلى متحف الإرميتاج بقاعة عمان فريد من نوعه كونه يعود للسلطان حمود بن محمد البوسعيدي سلطان زنجبار. هذا الخنجر يعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، وهذه الخناجر محدودة.. ما وصل إلينا من تلك الحقبة وما يتصل بمقام سلاطين عُمان أو مقام سلاطين زنجبار، يعد بأصابع اليد، فالخناجر المعروضة والمتاحة للجمهور الروسي اليوم تعتبر قطعًا فريدة من نوعها لا تتكرر، إذ أن لكل خنجر خصائص وسمات فردية تميزه عن الآخر وفق رؤية صاحبه ومالك القطعة، وهذه القطعة تعود لسلطان من سلاطين زنجبار".

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ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي في نسخته الـ 27 هذا العام في الفترة من 5-8 يونيو، بمشاركة سلطنة عمان كضيف شرف، حيث نظمت السلطنة جناحا كبيرا تعرض خلاله جزءا من تراثها وعناصر أصالتها العريقة.

وإلى جانب عمان تشارك مصر بوفد رفيع المستوى يترأسه وزير الصناعة والتجارة أحمد سمير، ويشارك السودان أيضا بوفد يضم وزراء الخارجية والمالية والموارد الطبيعية برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار، وتشارك سوريا بوفد يترأسه وزير المالية كنان ياغي.

كما تحدثت وسائل إعلام عن وفود تضم رجال أعمال من إيطاليا والولايات المتحدة وأوروبا وكندا ستشارك في فعاليات المنتدى، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من آسيا.

وسيلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة في الجلسة العامة للمنتدى المنعقدة في 7 يونيو، فيما ستتمحور الجلسات حول قضايا "الانتقال إلى نموذج متعدد الأقطاب للاقتصاد العالمي"، و"الثقافة المالية كمحرك للتنمية الاقتصادية للدولة"، و"التجارة الرقمية والخدمات المصرفية"، و"قضايا الأمن الغذائي العالمي".

ويعد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي منصة فعالة وواسعة الانتشار لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، أثبتت خلال ما يربو على ربع قرن رسوخها وموثوقيتها. حيث يبحث المنتدى في بطرسبورغ الأحداث والقضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الصاعدة والعالم ككل في ظل المتغيرات المتلاحقة.

المصدر: RT