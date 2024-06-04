"الخنجر" العُماني.. جديد RT

في رحاب عٌمان الجميلة صور فريق RT Arabic فيلما عنوان وبطله " الخنجر" أحد أهم عناصر الفن والحياة اليومية في السلطنة.

تم تصوير الفيلم بالتعاون بين متحفين رئيسيين، وهما المتحف الوطني العماني في العاصمة مسقط ومتحف الإرميتاج في بطرسبورغ الروسية.

RT

وتحدث ميخائيل بياتروفسكي عن ركن سلطنة عمان في متحف الإرميتاج والمنهج الذي يتبع لاستقطاب المعروضات الأثرية قائلا:

في المعارض الكبيرة هناك الكثير من الأشياء الجميلة، لكن هنا نحن نركز على تقديم ما هو مميز. كان أول ركن لعمان في متحف الأرميتاج بالفعل مثالاً على هذا النهج المركّز والهادف.



وفي سياق حديثه عن الخنجر العماني قال:





عند دراسة المجموعة الموجودة لدينا أن نلاحظ كيف تطورت الأساليب الفنية وكيف تطور الأسلوب الرمزي للسلاح. لأن كل جزء صغير من هذا السلاح يحمل رمزية تعكس المستوى الاجتماعي والعلاقات بين الأفراد.

ولذلك نعتبر أن الخنجر من الأشياء المهمة لفهم الحضارات، وبصورة خاصة الحضارة العمانية التي لا تزال جزءاً من اللباس القومي. نحن الآن مهتمون جداً بالتقاليد القومية بصورة عامة والتقاليد العمانية بشكل خاص.

وقام مدير متحف مسقط الوطني السيد جمال المرساوي بتعريف فريق RT بخصوصية الخنجر العماني الموجود في متحف الأرميتاج:

الخنجر المعار إلى متحف الإرميتاج بقاعة عمان فريد من نوعه كونه يعود للسلطان حمود بن محمد البوسعيدي سلطان زنجبار. هذا الخنجر يعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، وهذه الخناجر محدودة.. ما وصل إلينا من تلك الحقبة وما يتصل بمقام سلاطين عُمان أو مقام سلاطين زنجبار، يعد بأصابع اليد، فالخناجر المعروضة والمتاحة للجمهور الروسي اليوم تعتبر قطعًا فريدة من نوعها لا تتكرر، إذ أن لكل خنجر خصائص وسمات فردية تميزه عن الآخر وفق رؤية صاحبه ومالك القطعة، وهذه القطعة تعود لسلطان من سلاطين زنجبار".

شاركت مؤلفة الفيلم، أنيسة مراد، انطباعاتها عن التصوير قائلة:

عمان هي دولة فريدة، وكل مدينة من مدنها وقلاعها ومنتجعاتها تستحق فيلماً خاصاً بها. ومع ذلك، في عملنا هذا، وضعنا نصب أعيننا هدف إظهار أصالتها، خصوصية علاقتها بروسيا وكيفية مواجهة البلاد للعولمة مع الحفاظ على تراثها وهويتها.

RT

وجرى تصوير الفلم في كل من سلطنة عمان وروسيا الاتحادية. وقام فريق العمل الروسي بزيارة العديد من مدن السلطنة اقتفاء لأثر الحرفيين العمانيين والصاغة ممن لا يزالون يستخدمون تقنيات الأجداد في صناعة الخناجر التقليدية.

لمعرفة المزيد حول صداقة روسيا وعمان، وروابط متحف الإرميتاج بالمتحف الوطني في مسقط، وعن الخنجر العظيم "الخنجر"، يمكنكم مشاهدة الفيلم الوثائقي الذي يحمل نفس الاسم من إنتاج RT Arabic. العرض الأول سيكون في خريف 2024.

تابعوا قريبا على RT Arabic