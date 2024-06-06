أزمة جديدة في ليفربول بسبب محمد صلاح

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي، أزمة جديدة بسبب محمد صلاح نجم الفريق خلال الفترة الحالية، حتى في حال تجديد تعاقده مع الريدز.

ويرتبط محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، بعقد ممتد حتى نهاية الصيف المقبل أي في يونيو 2025، لذلك يسعى النادي في تجديد تعاقده مع نجم الفريق.

وحسب ما ذكرته شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، فإنه حتى في حال تجديد عقد صلاح مع ليفربول، سيشكل اللاعب أزمة جديدة مع الفريق الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

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وتعود الأزمة، إلى رغبة منتخب مصر في استدعاء صلاح لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس 2024، التي تقام في يوليو المقبل.

وفي حال شارك صلاح مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس سيغيب اللاعب عن المعسكر التحضيري للموسم الجديد مع الريدز، إلا أن النادي الإنجليزي يملك كامل الحق في رفض مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية، مثلما سبق وحدث في أولمبياد طوكيو.

وعلى الرغم من ذلك، تبقى أزمة استدعاء محمد صلاح لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة في 2025، والتي ستجعل اللاعب يغيب عن الريدز لفترة طويلة، مثلما حدث في الموسم المنصرم.

وفي هذه الحالة، لن يكون لدى النادي الإنجليزي الحق في رفض مشاركة صلاح في بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة، الأمر الذي يجعله يخسر جهود اللاعب في عدة مباريات.

وشارك صلاح مع ليفربول في 44 مباراة خلال الموسم الحالي، ضمن جميع البطولات التي نافس عليها الريدز، أحرز خلالها 25 هدفا وصنع 13 أخر.

المصدر: "وسائل إعلام"