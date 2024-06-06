للمرة الثانية.. ريال مدريد يلجأ لفنان مغربي

كلف رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز الفنان والمنتج المغربي العالمي نادر خياط الملقب بـ"ريد وان" بإعداد أغنية جديدة للفريق بمناسبة حصول الميرنغي على لقبه الـ15 في دوري أبطال أوروبا.

وهذه المرة الثانية في تاريخه التي يلجأ بها الريال للفنان المغربي، إذ سبق لخياط أن أنتج لريال مدريد أغنية خاصة بعد فوزه بلقبه العاشر في دوري أبطال أوروبا، بعنوان Canción de la Décima، وتعني نشيد اللقب العاشر، وفقا لموقع yabiladi المغربي.

وشكر الفنان الحاصل على الجنسية السويدية، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، بيريز الذي جدد ثقته فيه ولجعله جزءا من تاريخ ريال مدريد الذي يعتبره "فريق حياته".

وستحمل الأغنية الرسمية الخاصة بالفريق الملكي اسم El Madridismo، ما يعني باللغة العربية "الانتماء إلى مدريد" وناديها الأبيض.

وأنتج "ريد وان" أغنية كأس العالم التي أقيمت في قطر، وذلك بعد أن أنتج أغنية أخرى للمونديال الذي أقيم في روسيا عام 2018.

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وتعاقد الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤخرا مع الفنان المغربي ليصبح مديرا تنفيذيا للترفيه في "فيفا".

ويحظى "ريد وان" بشهرة عالمية، إذ سبق له التعامل مع نجوم الغناء في العالم أمثال ملك البوب الراحل مايكل جاكسون وشاكيرا وليدي غاغا وجنيفر لوبيز وليونيل ريتشي وجاستن بيبر، ونيكي ميناج.

المصدر: "وسائل إعلام"