كشف سيرغي ليبيديف منسق العمل السري بمقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا أن شاحنة تنقل صواريخ غربية في طريقها للقوات المسلحة الأوكرانية تم تدميرها في منطقة نيكولاييف.

قال ليبيديف: "في أوائل يونيو، تم تسجيل انفجار كبير نتيجة لإصابة شاحنة بالقرب من بلدة"كراسنوي بولي" بالقرب من نيكولاييف.

وأضاف: أفاد أشخاص تابعون لنا أن الشاحنة كانت محملة بستة صواريخ طويلة".

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وتواصل دول حلف الناتو تزويد أوكرانيا بالسلاح والذخائر، بالرغم من التحذيرات الروسية من أن إمداد أوكرانيا بالسلاح سيسهم فقط في إطالة معاناة الشعب الأوكراني ولن يغير شيئا لموازين القوى على الأرض.

وحذر مسؤولون روس في أكثرمن مناسبة من أن الأسلحة الغربية تمثل هدفا مشروعا لضربات القوات المسلحة الروسية.

المصدر: تاس