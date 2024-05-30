سيناتور ألماني يوجه دعوة لتجاوز الخط الأحمر والسماح بشن ضربات صاروخية في العمق الروسي

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني مايكل روث أنه يجب السماح للقوات الأوكرانية بشن هجمات صاروخية على أهداف روسية، واستخدام الدبابات الألمانية في العمق الروسي.

وقال روث في مقابلة مع إذاعة Deutschlandfunk: "بالنسبة لنا، الخط الأحمر هو القانون الدولي، الذي لن يتم انتهاكه إذا هاجمت أوكرانيا أهدافا روسية بأسلحة ينتجها الغرب ويزودها بها".

إقرأ المزيد

كما اعتبر نفسه "صانع سلام"، لأن السلام لا يمكن تحقيقه إلا بتوفير الأسلحة، حسب تعبيره.

وأضاف ردا على سؤال ما إذا كان مسموحا للدبابات الألمانية بالقتال على الأراضي الروسية: "لا أعرف ما إذا كانت هذه أولوية في الوقت الحالي، ولكن لماذا لا تستمر دبابات "ليوبارد" الألمانية في القيام بما تفعله، وهو دعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية؟"، على حد قوله.

وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد الماضي عن معارضته استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية في ضرب أهداف روسية، مشيرا إلى وجود قواعد واضحة لتوريد الأسلحة الألمانية سبق أن تم الاتفاق عليها مع أوكرانيا، مشيرا إلى الآليات والشروط قيد التنفيذ.

وأضاف أن الهدف من سياسة برلين تجاه كييف هو منع الأزمة الأوكرانية من التصاعد والتحول إلى حرب عالمية ثالثة.

المصدر: "نوفوستي"